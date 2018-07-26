Территорию поисков 7-летнего казахстанца расширили до границы с Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) - Поиски 7-летнего Ернура Садвакаса продолжаются. Квадрат поисков увеличился и достиг границы с Кыргызстаном, передает «Казинформ».

«Пока результатов нет. Сегодня создали два направления. То есть поиски будут еще больше углубленные, на расстоянии около 25 километров. Одна поисковая группа пойдет в сторону запада, а вторая группа - в сторону востока. Также будут представители областного акимата. Двое депутатов вышли на поиск ребенка. Шесть работников акимата, ветслужбы будут дальше по схеме обследовать местность, 40 полицейских, еще 15 на лошадях. Будем проверять все щели и ущелья. Одна группа дойдет до Кыргызстана», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Сегодня пошел 13-ый день поисков ребенка. В местности, где он пропал, около 100 человек подключены к розыску Ернура Садвакаса.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау Кіші саз, находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них мальчик, 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.