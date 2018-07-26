РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Территорию поисков 7-летнего казахстанца расширили до границы с Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) - Поиски 7-летнего Ернура Садвакаса продолжаются. Квадрат поисков увеличился и достиг границы с Кыргызстаном, передает «Казинформ».

«Пока результатов нет. Сегодня создали два направления. То есть поиски будут еще больше углубленные, на расстоянии около 25 километров. Одна поисковая группа пойдет в сторону запада, а вторая группа - в сторону востока. Также будут представители областного акимата. Двое депутатов вышли на поиск ребенка. Шесть работников акимата, ветслужбы будут дальше по схеме обследовать местность, 40 полицейских, еще 15 на лошадях. Будем проверять все щели и ущелья. Одна группа дойдет до Кыргызстана», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Сегодня пошел 13-ый день поисков ребенка. В местности, где он пропал, около 100 человек подключены к розыску Ернура Садвакаса.

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау Кіші саз, находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них мальчик, 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.

print
  • ВОЗ: В Центральной Азии и Восточной Европе продолжается эпидемия ВИЧ
  • В Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней таджикской девочки
  • Число жертв пожаров в Греции приблизилось к 80
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×