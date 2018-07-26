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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские паломники будут доставлены в Саудовскую Аравию за счёт национального авиаперевозчика

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангу Бердымухамедов подписал Распоряжение, разрешив в период 5-27 августа 2018 года поездку в Королевство Саудовская Аравия 153 паломников для совершения хаджа, сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предписано Службе «Türkmenhowaýollary» за счёт собственных средств осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.

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