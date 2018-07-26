Реформы Мирзиёева – видимость или реальность? - Amnesty International

CA-NEWS (UZ) - В мае этого года, впервые с 2004 года, сотрудники Amnesty International (AI) смогли побывать с официальным визитом в Узбекистане. Делегаты провели встречи с официальными должностными лицами и представителями гражданского общества, чтобы обсудить вопросы в области прав человека, вызывающие обеспокоенность международных правозащитников, сообщается в материале организации.

Одна из членов делегации Светлана Воробьёва, руководитель кампаний по Центральной Азии рассказывает, почему есть основания надеяться на то, что Узбекистан действительно стоит на пороге важных реформ.

"Всегда приятно отмечать позитивные изменения. В течение 14 лет мы отслеживали и освещали ситуацию с правами человека в Узбекистане в удалённом режиме, так как власти этой центральноазиатской страны никак не реагировали на наши неоднократные просьбы разрешить поездку туда", - отмечает Воробьёва.

После смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в сентябре 2016 года в стране начались перемены. В июле 2017 года министр иностранных дел Абдулазиз Камилов объявил, что международные правозащитные организации отныне смогут посещать Узбекистан. Мы приняли это приглашение, посольство Узбекистана в Лондоне оказало нам помощь в организации этого визита. Поездка состоялась в период с 22 по 25 мая этого года. «Мы были очень рады отметить, что власти Узбекистана хотят возобновить диалог с международными организациями, отстаивающими права человека. Нам представилась хорошая возможность обсудить те вопросы в области прав человека, которые вызывали и продолжают вызывать нашу обеспокоенность», – заявила Мари Стразерс.

Власти Узбекистана оказали нам радушный приём, мы смогли встретиться с высокопоставленными чиновниками из МИД, генеральной прокуратуры, Верховного суда, а также уполномоченным по правам человека, представителями Национального центра по правам человека и рядом других официальных лиц. В ходе наших встреч власти неоднократно заверяли нас, что разговоры о необходимости реформ не будут сведены к показной «лакировке фасадов». Официальные лица уверенно заявляли о своей решимости улучшить ситуацию с правами человека в стране и обеспечить комфортные условия жизни всем, кто проживает в стране. Некоторые даже признали, что в прошлом были допущены ошибки, и заявили, что Узбекистану необходимо улучшить свою репутацию на международной арене. При президенте Каримове страна стала печально известна за счёт репрессий в отношении правозащитников, системных пыток и других грубых нарушений прав человека, отмечается в сообщении AI.

"При новом президенте страна стала открытой для взаимодействия с международными механизмами в области прав человека. В мае 2017 года состоялся беспрецедентный визит в Узбекистан Верховного Комиссара ООН по правам человека, а в октябре с двухнедельной миссией страну посетил Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений", - отмечает представитель AI.

«Мы надеемся, что официальные лица в Ташкенте примут во внимание список рекомендаций, который мы им передали. Они включают среди прочего создание механизмов по реабилитации всех лиц, которые подверглись преследованиям по политическим мотивам, а также создание механизмов для беспристрастного и эффективного расследования прошлых нарушений прав человека», – подчеркнула Мари Стразерс.

"Мы хотим, чтобы все утверждения о применении пыток и других видов жестокого обращения в Узбекистане были эффективно расследованы, и чтобы ответственные за эти преступления предстали перед правосудием. Действуя подобным образом, власти смогут подтвердить свою прочную и подлинную приверженность соблюдению международных обязательств в области прав человека и улучшению условий жизни всех людей, живущих в Узбекистане", - отмечается в заявлении AI.