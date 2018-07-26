В Бурятии состоялись учения авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии

CA-NEWS (MNG) - Более 100 человек приняли участие в международных учениях авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии, которые проходили на территории республики впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. На учениях присутствовали космонавты Владимир Джанибеков и Олег Котов.

«В учениях, которые проходят в Бурятии впервые, приняли более 100 человек, из них 46 - из Монголии. По сценарию произошла внештатная ситуация: космический пилотируемый корабль не смог выйти на орбиту, аппарат с экипажем приземлился в пригороде Улан-Удэ. В роли космонавтов были два спасателя - один из России, другой - из Монголии. За ними прилетели два вертолета, спасатели и врачи. У одного из космонавтов была «травма» - ему наложили шину и отвезли на реанимобиле», - рассказали в пресс-службе.

Среди гостей были два космонавта - дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков и герой России Олег Котов, добавили в пресс-службе. Также присутствовал заместитель руководителя Росавиации Александр Ведерников.

Учения авиационных поисково-спасательных служб РФ и Монголии проводятся по заключенному в 2006 году соглашению. Совместные учения проводятся каждые два года в одной из стран, в Бурятии проходят впервые.