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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане произошло массовое пищевое отравление горняков

CA-NEWS (KZ) - В Костанайской области на руднике, принадлежащем АО «Алюминий Казахстана», произошло массовое пищевое отравление рабочих, сообщает пресс-служба группы компаний ERG.

В больницу с подозрением на пищевое отравление доставлены 25 сотрудников Красногорского бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления (КБРУ).

«25 сотрудников АО «Алюминий Казахстана» (КБРУ) доставлены в больницу Лисаковска с подозрением на пищевое отравление. В КБРУ были незамедлительно направлены специалисты управления охраны общественного здоровья, которые отобрали соответствующие пробы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководство и специалисты службы охраны труда Краснооктябрьского бокситового рудоуправления следят за ситуацией и выполняют рекомендации специалистов УООЗ.

Во всех столовых рудоуправления из меню исключены мясо птицы, куриные яйца. Запрещено употребление сырой воды. Сотрудники рудника полностью обеспечены бутилированной и кипяченой водой, говорится в сообщении.

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