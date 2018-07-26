ЕС готов ввести пошлины на товары из США стоимостью $20 млрд

CA-NEWS (CA) - Европейская комиссия готовится ввести пошлины на импорт американской продукции стоимостью $20 млрд, если Вашингтон введет пошлины на импорт автомобилей из ЕС, сказала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём шведской газете Dagens Nyheter в среду.

«Мы надеемся, что до такого не дойдет и мы сможем прийти к решению. Если нет, то Европейская комиссия готовит достаточно длинный перечень многих американских товаров. Их стоимость составит около $20 млрд. Возможные ответные меры не будут направлены на конкретные штаты США», - сказала Мальмстрём.

По ее словам, сейчас речь о более общих товарах, таких как сельскохозяйственная продукция, оборудование, высокотехнологичная продукция и другие товары.

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп на переговорах в среду договорился с делегацией Евросоюза о мерах, которые позволят избежать торговой войны.

«Прежде всего, мы договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению, - сообщил Трамп журналистам в Белом доме после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. - Мы также условились наращивать торговлю услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей». Европейцы будут закупать у нас значительные объемы СПГ, добавил Трамп.

По словам Трампа, переговоры с ЕС призваны «снять» вопрос о пошлинах на импорт европейской стали и алюминия в США и об ответных пошлинах на импорт американских товаров в ЕС.

Европейско-американские торговые споры стартовали 23 марта, когда США объявили о введении пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%), однако дали Евросоюзу, а также ряду других стран отсрочку до 1 июня. С 1 июня США ввели эти ограничения для ЕС, Мексики и Канады.

Европа ответила через месяц — с 1 июля союз ввел 25-процентные пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию из США на сумму $3,3 млрд.