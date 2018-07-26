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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Еще два национальных парка Казахстана включены в сеть ЮНЕСКО

CA-NEWS (KZ) - Чарынский и Жонгар-Алатауский национальные парки Казахстана включены решением международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в международную сеть биосферных резерватов, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира минсельхоза Сакен Дилдахмет.

Как передает «Sputnik-Казахстан» список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает десять национальных биосферных резерватов: Ак-Жайык, Аксу-Жабаглы, Коргалжын, Алаколь, Катон-Карагай, Барсакельмес, Каратау, Алтын-Эмель, Чарын и Жонгар-Алатау, а также один трансграничный биосферный резерват – Большой Алтай.

Всемирная сеть биосферных резерватов организована ЮНЕСКО в рамках программы «Человек и биосфера». В ее состав входят природные заповедники по всему миру.

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