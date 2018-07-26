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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане ввели в экплуатацию линию электропередачи Рабаткашан-Калайнау, которая увеличит поставки в Афганистан

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане ввели в эксплуатацию 110-киловольтной линии электропередачи Рабаткашан-Калайнау, сообщает госинформагентство страны.

Открываемая линия электропередачи Рабаткашан-Калайнау увеличит объёмы поставок электроэнергии в соседние страны.

Помимо уже действующих линий электропередачи Имамназар-Андхой и Серхетабат-Герат, новая ЛЭП станет первой в обеспечении дополнительных поставок электроэнергии по направлениям Керки-Хамяп-Гаркын, Марчак (Туркменистан)-Марчак (Афганистан) и Рабаткашан-Калайнау. Её пропускная способность составит 100 мегаватт в час. Ввод в действие линий электропередачи по этим направлениям позволит увеличить объёмы поставок электроэнергии в различные провинции Афганистана.

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