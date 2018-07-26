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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аким в Костанайской области лишился должности из-за земельного скандала

CA-NEWS (KZ) - Аким Мендыкаринского района освободил от должности главу Михайловского сельского округа Адильбека Какимбекова, передает alau.kz. Информацию подтвердили в районном акимате.

Ранее рекомендацию уволить сельского акима выдал совет по этике, где рассматривалась правомерность действий Какимбекова по передачи сельских пастбищ в руки нового управляющего. Первыми с просьбой отстранить сельского главу от занимаемой должности выступили жители села Архиповка, входящего в округ.

Предложение у сельчан появилось из-за земельного скандала, который разгорелся в поселке в середине мая. Какимбеков передал пастбищные территории в руки нового управляющего. Позже делом заинтересовались и в антикоррупционном ведомстве.

Договор с новым управляющим был аннулирован. Однако факт коррупции при принятии акимом решения в пользу нового управляющего, доказать не удалось.

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