В Кыргызстане задержан террорист из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Баткенской области задержали гражданина Узбекистана — члена террористической организации «Талибан». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Террорист направлялся маршрутом Узбекистан — Кыргызстан — Таджикистан — Афганистан для прохождения диверсионно-террористической подготовки в одном из лагерей боевиков в Афганистане и для дальнейшего участия в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

Мужчина задержан на территории Баткенской района, при личном досмотре у него обнаружены электронные носители информации, литература на арабском языке, теплые вещи, фонарик, продукты питания. Собранный материал передан в ГКНБ по Баткенской области по подследственности.