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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия»

CA-NEWS (MNG) - 11-15 августа неподалеку от Улан-Батора пройдет фестиваль «Кочевническая Монголия». Об этом сообщили в столичном управлении по делам физической культуры и спорта, передает Xinhua.

В качестве организаторов выступают министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии, столичное управление по делам культуры и искусств и столичное управление по делам физической культуры и спорта.

Цель проведения фестиваля заключается в популяризации культурного наследия и национальных традиций народов Монголии среди иностранных туристов.
В фестивале примут участие более 2 тыс. человек из всех аймаков и столицы Монголии.
В программу входят различные мероприятия, включая национальную борьбу, стрельбу из лука и скачки.

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