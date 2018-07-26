В Ташкенте впервые пройдут Дни Москвы

CA-NEWS (UZ) - В хокимияте (администрации) Ташкента состоялась встреча с делегацией Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы во главе с замначальника Отдела министра Олегом Шутенко, сообщили местные СМИ.



В ходе встречи обсуждались вопросы проведения в узбекской столице в октябре этого года первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого запланировано проведение Дней Москвы в Ташкенте. Будут организованы культурные и спортивные мероприятия, а также деловые встречи. Ожидается, что данный форум посетят главы двух государств.

Согласно предварительным договоренностям, в следующем году также планируется провести и Дни Ташкента в Москве.

Также представители ведомств договорились о сотрудничестве в рамках инфраструктурных проектов: smart city, безопасный город, умное освещение и парковка. Российские специалисты готовы поделиться опытом в реализации и внедрении данных проектов.