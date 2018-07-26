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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Предполагаемые подельники экс-акима Алматы Виктора Храпунова возложили всю вину на бывшего шефа
Предыстория: В Казахстане начался суд по делу экс-акима Алматы Храпунова и его супруги, подозреваемых в отмывании $250 млн и создании ОПГ

CA-NEWS (KZ) - Подсудимые по «делу Храпунова» заявили, что, допустив правонарушения, выполняли указания начальника. Адвокаты заявили ходатайства об освобождении от уголовной ответственности девяти подсудимых, обвиняемых по уголовному делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, передает корреспондент «Sputnik Казахстан» из зала суда.

С ходатайством к суду обратились защитники Якова Зайца, Куандыка Бискультанова, Абая Сапарова, Алтая Касымова, Габидена Кайымсултанова, Серика Есмуканова, Айнакуль Садыкбаеву, Абылайхана Карымсакова и Абдул-Газиза Мукашева, которые обвиняются по статье 307 («Злоупотребление должностными полномочиями»). По статье грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 МРП либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

В частности, адвокат Зайца заявил, что события происходили 14 лет назад, и попросил суд освободить подзащитного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Остальные правозащитники озвучили ту же просьбу и назвали преступления своих подзащитных средней тяжести. Сторона защиты также отметила, что вина лежит на Викторе Храпунове, который требовал от подчиненных обязательного исполнения его указаний.

Прокурор выступил против удовлетворения судом просьб, заявив, что ходатайства преждевременны и должны заявляться на главных слушаниях, после допроса всех свидетелей.

Суд ушел в совещательную комнату. Следующее заседание назначено на 31 июля.

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