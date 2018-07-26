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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте, решивших пожаловаться Мирзиёеву женщин, арестовали на десять суток

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте задержана группа женщин, пришедшая к администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с жалобами на сотрудников милиции и прокуратуры. Об этом сообщает centralasian.org.

Как сообщила правозащитница из Ташкента Татьяна Довлатова, 23 июля возле администрации президента Узбекистана были задержаны около тридцати женщин, решившие пожаловаться главе государства на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Задержанных увезли в РОВД Яккасарайского района, добавила правозащитница.

– В отделении милиции Яккасарайского района их удерживали около шести часов, затем некоторых отпустили. Однако шесть женщин были обвинены по статье 183 Кодекса об административной ответственности («Мелкое хулиганство») и арестованы на десять суток в учреждении "Панельное", – сказала Татьяна Довлатова.

​Одна из задержанных рассказала, что утром 23 июля группа женщин направилась на площадь Независимости в Ташкенте, где расположено здание администрации президента. "Когда кортеж президента приблизился к зданию аппарата, нашу дорогу загородил милицейский автобус. Затем нас затолкали в этот автобус и увезли в отделение милиции", – говорит собеседница.

Правозащитнице Татьяне Довлатовой удалось установить личности трех из шести задержанных женщин.

– Выяснилось, что у одной из них сын умер в тюрьме. Женщина утверждает, что в колонии ее сына запытали до смерти. Вторая женщина годами не может получить выездную визу, чтобы воссоединиться с членами семьи, проживающими за рубежом. У задержанных есть несовершеннолетние дети, среди которых есть даже немой ребенок. Согласно законодательству, правоохранительные органы не имеют права задерживать женщин, имеющих детей, не достигших трехлетнего возраста. Помимо всего, расходы на содержание в ИВС, трехразовое питание должны оплатить сами задержанные женщины, – говорит Татьяна Довлатова.

Как говорит Татьяна Довлатова, перед тем, как выйти к администрации президента, женщины неоднократно обращались в виртуальную приемную, но не смогли добиться никакого результата. Сотрудник пресс-службы президента заявил, что не информирован о задержании женщин. А в РОВД Яккасарайского района отказался давать комментарии.

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