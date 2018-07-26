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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия организует чемпионат Юго-Восточной Азии по футболу Е-1

CA-NEWS (MNG) - Президент монгольской ассоциации футбола А.Ганбаатар, генеральный секретарь У.Шижир и начальник отдела по внешним связам С.Монголжингоо приняли участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который состоялся накануне чемпионата мира по футболу в России. В ходе заседания был принят ряд важных решений для развития футбольного спорта в Монголии, передает Montsame.

Во-первых, Монголия организует чемпионат Юго-Восточной Азии по футболу Е-1, который пройдет 3-8 сентября этого года. Во-вторых, руководство монгольской ассоциации футбола обсудило вопрос проведения тренировки монгольских футболистов к данному чемпионату. Наши спортсмены будут проводить совместную тренировку с футболистами Брунея, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Шри-Ланка.

В последние годы футбольный спорт в нашей стране активно развивается. В этом году сборная команда Монголии молодых спортсменов по футзалу в рейтинге Азии заняла пятое место. Также в городе Дархан и аймаке Ховд построены футбольные министадионы. В аймаке Тув строятся база сборной команды страны и большой футбольный стадион.

Помимо этого, монгольская ассоциация футбола в настоящее время обсуждает вопросы по обмену спортсменами и судьями с Англией, Катаром и другими азиатскими странами.

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