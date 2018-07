Трамп развязал торговую войну на трех фронтах можно ли ее выиграть? - Би-би-си

CA-NEWS (CA) - Дональд Трамп развязал торговую войну на трех фронтах - китайском, европейском и американском - и не собирается отступать. Чего ждать дальше, кто пострадает больше и могут ли США выиграть эту войну - разбиралась русская служба Би-би-си.

Сколько это будет стоить?

Трамп перешел в наступление на свободную торговлю в момент, когда мировая экономика наконец оправилась от финансового кризиса десятилетней давности.

Торговая война может замедлить ее рост примерно на полпроцента, предупреждают МВФ и другие экономисты: другими словами, мир недосчитается около 500 млрд долларов в год.

На участников этого конфликта - США, Евросоюз и Китай - приходится почти две трети мировой экономики. Китай - не только крупнейший в мире экспортер товаров с годовыми продажами 2 трлн долларов, но и второй в мире покупатель - как товаров, так и услуг.

Трамп уже ввел дополнительные импортные тарифы на европейские и китайские товары, а Китай ответил зеркально - но это лишь начало. По оценке исследователей из Oxford Economics, ограничительные меры затронули 0,3% мировой торговли и могут коснуться еще 4%, если все угрозы станут реальностью.

Объем торговли, попавшей под ограничение, достигнет тогда 800 млрд долларов.

Всемирная торговая организация уже бьет тревогу: "В последнее время ряд связанных с торговлей индикаторов стали ухудшаться. И это происходит в момент, когда мировая экономика наконец перешла к устойчивому росту после финансового кризиса, и когда любая неопределенность в связи с нарастающими ограничениями в торговле может поставить экономическое восстановление под угрозу", - говорится в июльском отчете ВТО.

Трамп настроен решительно: в день, когда на переговоры в Вашингтон приехал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Трамп начал утро с твит-нападок на "слабых политиков", которые просят его не повышать Тарифы - американский президент уважительно выводит с заглавной буквы название своего ключевого оружия в торговой войне.

"Что они себе вообразили? Что мы будем спокойно смотреть, как обдирают нашу страну и наших фермеров? Мы потеряли $817 Миллиардов на Торговле в прошлом году. Никакой слабости!".

Every time I see a weak politician asking to stop Trade talks or the use of Tariffs to counter unfair Tariffs, I wonder, what can they be thinking? Are we just going to continue and let our farmers and country get ripped off? Lost $817 Billion on Trade last year. No weakness!