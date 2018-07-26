Цукерберг потерял почти $17 млрд за два часа из-за падения акций Facebook

CA-NEWS (CA) - Facebook за два часа потеряла около $130 млрд рыночной стоимости, а ее основатель Марк Цукерберг — $16,8 млрд. Это самое резкое в истории падение акций социальной сети, сообщает Bloomberg.

Акции компании упали на 24% вечером в среду, 25 июля.

Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки крупнейшей в мире социальной сети. Согласно данным отчета чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года. В то же время размер выручки Facebook за квартал ($13,04 млрд), несмотря на рост, оказался ниже ожидаемого.

В компании ожидали увеличения числа пользователей, которые заходят в Facebook каждый день. И хотя оно выросло на 11% по сравнению с прошлым годом - до 1,47 миллиарда человек - этот показатель оказался ниже ожидаемых 1,49 миллиарда человек.

Финансовый директор Facebook Дэвид Вейнер заявил, что ожидает дальнейшего замедления темпов роста выручки компании. «Мы ожидаем снижения наших темпов темпы роста выручки в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами», - сказал он.

Bloomberg отмечает, что в случае продолжения падения акций социальной сети при открытии торгов в среду Цукерберг потеряет третье место в рейтинге самых богатых людей мира, куда он попал в начале июля. Тогда состояние основателя Facebook агентство оценило в $81,6 млрд, однако на фоне роста стоимости принадлежащих активов к 25 июля состояние Цукерберга увеличилось уже до $86,6 млрд, следует из обновляемой версии рейтинга.