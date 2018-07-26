Рахмон продолжил инспекцию строительства Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Рабочая поездка президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра страны Кохира Расулзода на стройплощадку Рогунской ГЭС продолжилась с ознакомления с нынешним состоянием ручья «Сойи оби шур» и защитным валом, строительство которого было завершено в 2015 году, сообщает пресс-служба главы государства.

Данный вал построен в нижней части ручья и предназначен для защиты Рогунской ГЭС в дождливые дни. Высота вала составляет 75 метров, а ширина — 20 метров, что позволяет предотвращать пагубные селевые потоки. На этом объекте заложено 250 тысяч кубометров бетона и вмонтировано 7 тысяч тонн арматуры.

Эмомали Рахмон с контрольной площадки ознакомился с ходом работ по закладке бетона и монтажом арматуры на участке перехода строительных тоннелей СТ-1 и СТ-2, зданием управления станцией, а также фасадными работами здания с элегазовым распределительным оборудованием, с сегодняшним состоянием основного вала и деятельностью строителей на других участках.

Президент Таджикистана ознакомился с элегазовым распорядительным оборудованием, размещённым на территории 1850 квадратных метров. На этом крытом объекте установлено 19 элегазовых станков (500 кВ) и 4 элегазовых станка (220 кВ).

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По информации ответственных лиц, монтажные работы здесь завершены на 90%. Главе государства было доложено, что передача электроэнергии с этого объекта в единую энергетическую систему страны будет производиться посредством шести воздушных линий электропередачи мощностью 500 кВ. Также с этого оборудования посредством двухцепной линии мощностью 220 кВ будет подаваться электроэнергия до электрической подстанции города Рогун. В целом, здание состоит из зала элегазового оборудования, коридоров электропередачи, автоматической системы огнетушения и воздухоочистительной системы. Оборудование и станки системы огнетушения полностью задействованы, и в случае возникновения пожара они включаются автоматически и оберегают объект.

Возведение площадки для внешнего оборудования поэтапно продолжается в левой части объекта. Здесь будут установлены шесть автотрансформаторов 500/220/25.75, три единицы наземных реакторов 500 кВ и две единицы трансформаторов для внутренних нужд станции. Работы по закладке бетона в фундамент выходной части 500 кВ полностью завершены.

Рядом с объектом распределительного оборудования строится технологическое здание из пяти этажей и подвала, в настоящее время здесь продолжаются декоративные работы и установка станков и оборудования.

На первом этаже намечена установка оборудования для внутренних нужд и шкафов системы постоянного потока, а на втором и третьем этажах будут размещены химическая лаборатория, аккумуляторные отсеки, электротехническая лаборатория и т. д. Четвертый этаж будет оснащён шкафами релейной защиты и автоматизации. Пятый этаж предназначен для рабочих кабинетов.

Эмомали Рахмон дал высокую оценку темпам и качеству строительных работ и призвал ответственных лиц и строителей станции и в дальнейшем придавать первостепенное значение качеству строительных материалов и строительству объекта с требованиями дня с тем, чтобы он столетиями служил народу.