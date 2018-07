У посольства США в Пекине произошел взрыв

CA-NEWS (CA) - Около 13:00 по пекинскому времени на территории комплекса посольства США в Пекине произошел взрыв, заявил представитель дипмиссии, сообщает китайская Global Times — подразделение официального издания ЦК Компартии «Жэньминь жибао».

По данным дипломатов, кроме человека, взорвавшего бомбу, никто не пострадал.

Полиция после взрыва оцепила территорию посольства США.

Позднее в пекинской полиции сообщили, что рядом с посольством, по предварительной версии, взорвался фейерверк, пострадавшим оказался 26-летний мужчина, передало Reuters.

В свою очередь китайское издание Global Times передает, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали женщину, которая облила себя неизвестной жидкостью и пыталась поджечь.

Сейчас территория посольства США в Китае оцеплена.

Explosion outside US embassy in Beijing. No reports of injuries or deaths as yet. This video from the scene making rounds on social media here #Beijing #tictocnews pic.twitter.com/N2NezbTrTv — Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) 26 июля 2018 г.

Blast Heard Near United States Embassy in Beijing https://t.co/mpUWDX4T8H - @NYTimes — Breaking World News (@IntNewsWatch) 26 июля 2018 г.

Dozens of police are trying to restore order at the American embassy in Beijing following reports of explosion this morning. A woman describes two separate incidences of a woman trying to set herself on fire followed by a loud explosion. People are advised not to speak to media. pic.twitter.com/EWCjIuRwV0 — Xinyan (@xinyanyu) 26 июля 2018 г.