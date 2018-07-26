С какими мировыми лидерами больше всего созваниваются Трамп и Путин? (инфографика)

CA-NEWS (CA) - Статистический портал Statista опубликовал инфографику международных телефонных переговоров президентов США и России за 2018 год. В инфографике был взят период с 17 января по 18 июля.

Лидером по телефонным переговорам у Путина является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в общем они созванивались 28 раз. На втором месте идет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с ним Путин общался по телефону 17 раз. Тройку лидеров замыкает президент Франции Эмманюэль Макрон с 15-ю звонками.

Макрон же является лидером по количеству звонков у Дональда Трампа — 25 звонков. Затем по списку идет действующий премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй — 22 телефонных переговоров. Третью позицию у Дональда Трампа занимает премьер-министр Японии Синдзо Абэ — 16 звонков.

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Также Владимир Путин 7 раз общался по телефону с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, который ушел с поста в ноябре 2017 года.

Что же касается общения самих Трампа и Путина, то у президента Америки Путин находится на последнем месте по телефонным разговорам, в то время как Трамп у Путина занимает 6-ю позицию. Всего между ними было совершено 8 телефонных звонков.