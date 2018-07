Полиция Пекина установила подозреваемого во взрыве возле посольства США в Пекине

CA-NEWS (CA) - Полиция Пекина заявила, что 26-летний мужчина из Внутренней Монголии взорвал самодельное взрывное устройство возле здания посольства США, сообщает китайское издание Global Times. Корреспондент Bloomberg TV в Китае Том Маккензи на своей странице в Twitter также подтверждает данную информацию.

Beijing police say a 26-yr-old man from Inner Mongolia detonated the explosive, man being treated for non-life threatening injury - via statement on Weibo