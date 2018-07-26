В казахстанском Актобе с помощью спецназа пресекли деятельность нелегального НПЗ

CA-NEWS (KZ) - 24 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Актюбинской области совместно с транспортной прокуратурой г.Актобе и подразделением специального назначения «Беркут» пресечена деятельность нелегального завода по переработке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба комитета госдоходов министерство финансов Казахстана.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с месторождений в Актюбинской области осуществлялся незаконный вывоз по поддельным документам нефтепродуктов, с последующей доставкой на нелегальный завод. Изъято свыше 150 тонн нефтепродуктов.

Все причастные лица к нелегальному заводу по переработке нефти и нефтепродуктов задержаны.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.