Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли в список самых бедных стран мира

CA-NEWS (KG) - Аналитическая группа Focus Economics составила рейтинг самых бедных стран мира. Эсперты издания, исследовавшие 127 стран, взяли за основу показатели ВВП государств за 2018 год. В итоге были определены 10 наиболее бедных стран. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан оказались включены в десятку наиболее неимущих государств.

Возглавили рейтинг африканские страны. На первом месте с показателем $468 ВВП на душу населения расположилось государство Конго. За ней следом в списке идут Мозамбик, Уганда, Таджикистан и Гаити. В Таджикистане показатель ВВП на душу населения, по данным издания, составляет $836 (к 2020 году вырастет до $1086).

«Ожидается, что экономика Таджикистана, которая в значительной степени зависит от денежных переводов, будет расти в 2018 году благодаря устойчивому промышленному сектору, солидным инвестициям и здоровому частному потреблению, поддерживаемым денежными переводами и более высокой заработной платой на фоне жесткого рынка труда. Тем не менее, экономический рост, скорее всего, снизится, поскольку усилия по бюджетной консолидации сокращают кредитование частного сектора. Риски, связанные с перспективами, по-прежнему связаны с высоким уровнем неэффективных кредитов банковского сектора», - отмечают аналитики.

Специалисты Focus Economics ожидают, что ВВП Таджикистана вырастет на 5,1% в 2018 году и на 5,2% в 2019 году.

Далее с ВВП примерно в $1000 на душу населения с 6-й по 8-ю позицию занимают Эфиопия, Йемен и Узбекистан соответственно (к 2020 году вырастет до $1646).

Экспорт газа, золота и меди из Узбекистана привел к увеличению государственных доходов, которые финансировали значительный рост инвестиций и заработной платы, которые способствовали частному потреблению. К сожалению, в период между 2013 и 2016 годами цены на сырьевые товары обрушились, а слабые показатели России и Китая, ключевых торговых партнеров, отрицательно повлияли на экономику страны. В феврале 2017 года правительство приступило к реализации своей стратегии по развитию Узбекистана на 2017-2021 годы, которая, среди прочего, включала меры по либерализации экономики.

К сожалению, рост экономики Узбекистана сильно снизился в 2017 году до 5,3% по сравнению с 7,8% в 2016 году. Тем не менее, эксперты Focus Economics ожидают, что ВВП вырастет на 6,2% в 2018 году и на 6,1% в 2019 году.

Замыкают десятку самых бедных стран мира Танзания и Кыргызстан. По расчетам аналитиков в 2018 году показатель ВВП на душу населения в Кыргызстане равен $1222. По данным издания, к 2020 году этот показатель вырастет до $1446.

Не имеющая выхода к морю, в значительной степени горная страна с населением более 6 млн. человек, Кыргызстан недавно испытал значительную политическую и социальную нестабильность. Коррупция по-прежнему широко распространена в государственном секторе, что отрицательно сказывается на потенциале экономического роста страны, говорится в анализе.

«Кыргызская экономика также подвержена внешним потрясениям из-за чрезмерной зависимости от ее массивного золотого рудника «Кумтор», на долю которого приходится около 10% ВВП, а также денежных переводов, что составляет около 30% ВВП страны».

Недавно опубликованные данные правительства показали, что в 2017 году экономика страны выросла на 4,5%, достигнув хороших темпов роста по сравнению с предыдущими тремя годами. Согласно данным, в основном это обусловлено сильным производственным сектором и устойчивым ростом инвестиций в основной капитал. Ожидается, что инвестиции в основной капитал будут способствовать экономическому росту, а внешний сектор, скорее всего, выиграет от подъема мировой экономики. Специалисты Focus Economics прогнозируют рост ВВП Кыргызстана до 3,9% в 2018 году и 4,7% в 2019 году.