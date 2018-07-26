В Самарканде сносят здание почты, построенное более 100 лет назад

CA-NEWS (UZ) - 25 июля в Самарканде начали сносить часть здания почты, которое было построено в 1910 году. Как сообщает centralasian.org, на этом месте будет построено новое здание Самаркандского государственного медицинского института. Здание почты Самарканда расположено в зоне, находящейся под защитой ЮНЕСКО.

Как говорит начальник Самаркандской областной госинспекции по охране объектов культурного наследия Майсара Набираева, «в настоящее время снесены боковые стены здания почты, расположенной в доме №5 по улице Почтовой, которое находится под государственной охраной в качестве объекта культурного наследия ХХ века».

Сотрудник отдела капитального строительства администрации города Самарканда заявил 25 июля о том, что «снос здания почты осуществляется абсолютно законно на основании решения градоначальника Фурката Рахимова от 11 мая этого года».

– В приложении к этому решению конкретно указаны здания, подлежащие сносу. Пока снесена половина здания, однако в решении говорится о его полном сносе. Решение было принято на основании постановления президента Узбекистана №3507 от 3 февраля 2018 года, – сказал сотрудник отдела капитального строительства городской администрации, добавив, что на месте снесенного исторического здания почты будет построено новое учебное отделение Самаркандского медицинского института.

Однако, как говорит начальник Самаркандской областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Майсара Набираева, снос зданий в исторической части Самарканда, которая находится под защитой ЮНЕСКО, противоречит статьям Закона «Об охране и использовании объектов культурного наследия».

В настоящее время Генеральная прокуратура Узбекистана возбудило уголовное дело по факту незаконного сноса зданий в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО. Дело, связанное со сносом исторического здания почты, также взято на контроль Генпрокуратуры.