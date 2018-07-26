В Туркменистане ограничена сумма разрешенной к вывозу валюты

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане ужесточаются финансовые ограничения в отношении граждан. В частности, сообщается о введении дополнительных ограничений на сумму разрешенной к вывозу за пределы страны валюты, сообщает радио «Азатлык».

Как сообщили жители Ашхабада, столкнувшиеся с проблемой ограничения на вывоз валюты из Туркменистана, примерно с 16 июля сумма валюты, разрешённая к вывозу, была снижена до $3 тыс. Кроме того, пассажиры, вылетающие из международного аэропорта в Ашхабаде, обязаны теперь декларировать всю, имеющуюся при себе, валюту.

Прежде, выезжающим из Туркменистана, разрешалось провозить до $10 тыс.

Данную информацию подтвердили мигранты и предприниматели, выехавшие на днях в Турцию и другие страны. «Ограничили не только сумму валюты для вывоза, но и ужесточили условия вывоза валюты для торговли. Если захочешь вывезти валюту из Туркменистана, начинаются проблемы. На таможне у тебя в первую очередь спрашивают выписку со счета в «Дайхан банке» или «Сенагат банке». Потом спрашивают документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность. После этого требуют справку о налогах. В справке должна быть указана подробная информация о заплаченных государству налогах за все годы торговой деятельности», - сообщил один из собеседников, приехавший в Стамбул по торговым делам.

По словам туркменских предпринимателей, прежде требовали справку о налогах за последние три года или пять лет, а теперь необходимо указать сумму налогов, выплачиваемых ежемесячно.

«Также необходимо дать подробную информацию таможенникам в какую страну ты едешь и в какой стране произведены импортируемые товары. Также у тебя требуют информацию о том, есть ли у тебя счета и деньги в банках страны посещения. Для того, чтобы собрать все необходимые справки в госучреждениях без взяток не обойтись, общая сумма которых может дойти до $1,5-2 тыс.» - рассказал предприниматель из Туркменистана.

«Раньше, если ты держал свою прибыль в туркменских банках, тебе давали хоть какой-то процент. Сейчас не только отменили проценты, иногда даже по разным причинам у тебя удерживают деньги. Но несмотря на это, есть строгие требования для предпринмателей, с целью удержания их денег в туркменских банках. Условия для торговцев, привозящих товары из-за границы резко ухудшились. Кроме того, тебя ещё предупреждают о привлечении к ответственности за хранение денег в зарубежных банках», - рассказала приехавшая в Стамбул, предпринимательница из Туркменистана.

По словам туркменистанцев, по разным причинам выезжающих за пределы страны, кроме предпринимателей, справки о своих доходах должны предоставлять граждане, выезжающие на отдых, лечение, учёбу или другим причинам. Справки о финансовом состоянии гражданина выдаются в течение 3 дней и об этом также ставится в известность Министерство национальной безопасности. Справка о доходах, которую необходимо предоставить сотруднику МНБ в аэропорту Ашхабада, сопоставляется с суммой вывозимой валюты. Наличие всех требуемых справок не освобождает пассажиров от допроса в аэропорту.