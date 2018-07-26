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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии казнили еще 6 членов секты «Аум Синрикё» за теракт в 1995 году
Предыстория: В Японии казнили руководителей секты «Аум Синрикё» за теракт в 1995 году. Все приговоры приведены в исполнение через повешение

CA-NEWS (CA) - В Японии казнили шесть членов экстремистской секты «Аум Синрикё», приговоренных к смертной казни за теракт с использованием зарина в токийском метро в 1995 году, сообщает Kyodo со ссылкой на неназванного представителя властей.

В начале июля 2018 года были казнены главарь секты Сёко Асахара и несколько руководителей организации, в том числе Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Все приговоры были приведены в исполнение через повешение.

Агентство уточнило, что казненные участвовали в применении нервно-паралитического газа в метро Токио в 1995 году, атаке с использованием зарина в префектурах Мацумото и Нагано в 1994 году и убийстве семьи адвоката в 1989 году. Эту информацию подтвердил источник NHK. Телеканал сообщает, что казненные были последними членами «Аум Синрикё», которых в Японии приговорили к смерти.

В марте 1995 года сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.

20 марта 1995 года члены секты распылили зарин на трех ветках метро Токио. В результате теракта погибли 13 человек, здоровью еще 50 был нанесен серьезный ущерб, а общее количество пострадавших превысило 6 тыс. человек.

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