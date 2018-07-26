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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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От добычи угля в Монголии компания Эрдэнэс Таван толгой заработала в первом полугодии $37 млн

CA-NEWS (MNG) - От добычи угля компания Erdenes Tavan Tolgoi заработала в первом полугодии 2018 года около $37 млн, при этом чистая прибыль составила 19,3 млн, передает GoGo Mongolia.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доход компании сократился на 64% ($26 млн), а чистая прибыль снизилась на 66,3% ($15 млн) в 2018 году.

Таван-Толгой — каменноугольное месторождение на юге Монголии, в пустыне Гоби, в аймаке Умнеговь. Одно из крупнейших по размеру запасов в мире. Незначительная разработка месторождения ведётся с 1967 года.

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