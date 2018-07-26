Пассажирка незаконно пыталась вывезти из Узбекистана в РФ кольцо ценой почти $16 тыс

CA-NEWS (UZ) - Пассажирку, пытавшуюся незаконно ввезти в РФ из Узбекистана кольцо стоимостью почти 1 млн руб. (более $15,8 тыс), остановили на Домодедовской таможне, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Ташкент-Москва, сотрудники Домодедовской таможни остановили 27-летнюю гражданку России. Девушка проследовала через «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра ее ручной клади сотрудники таможни обнаружили кольцо фирмы Tiffany&Co. Пассажирка заявила, что кольцо получила в подарок от своего молодого человека в честь примирения. Чеков, подтверждающих стоимость украшения, предоставить не смогла», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам таможенной экспертизы было установлено, что кольцо выполнено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость ювелирного изделия составила более 800 тыс. руб.

Согласно таможенному законодательству РФ, беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 тыс. евро. При ввозе товаров для личного пользования, стоимость которых превышает эту сумму, необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Максимальное наказание за данное правонарушение - наложение штрафа до двукратного размера стоимости изделия с его конфискацией», - добавили в пресс-службе.