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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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У отдыхавшей на Иссык-Куле казахстанки произошли преждевременные роды

CA-NEWS (KZ) - «5 июля у гражданки Казахстана, находившейся на отдыхе на Иссык-Куле, начались преждевременные роды. Так как в родильном доме города Чолпон-Ата отсутствовали условия для выхаживания недоношенных детей, беременную экстренно доставили в город Бишкек», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Роженицу доставили в национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) города Бишкека, где 6 июля врачи благополучно приняли роды. «После родов мать и ребенок были под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Наблюдались осложнения, ребенок был подключен к специальному аппарату для недоношенных детей. Семимесячный малыш родился весом 1985 грамм, с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья», - рассказал Смадияров.

Между тем консульский отдел казахстанского посольства для проведения консультаций установил прямую связь между Бишкекским НЦОМиД и Жамбылским областным перинатальным центром. По итогам консультаций было принято решение о транспортировке ребенка на родину.

«Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области на безвозмездной основе был предоставлен медицинский спецтранспорт (реанимобиль для новорожденных детей) для транспортировки ребенка. Посольством РК с соответствующими службами двух стран был проработан вопрос беспрепятственного пересечения реанимобилем государственной границы через контрольно-пропускной пункт «Кордай-Акжол», - пояснил Айбек Смадияров.

23 июля реанимобиль в сопровождении казахстанского консула пересек государственную границу Казахстана и Кыргызстана и благополучно доставил роженицу и ребенка в Тараз. В МИД сообщили, что мать и новорожденный находятся под наблюдением таразских врачей и их здоровью ничего не угрожает.

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