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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Погранвойска опровергли информацию о задержании на линии госграницы четверых жителей Душанбе
Предыстория: Таджикские подростки задержаны на границе с Афганистаном при попытке присоединиться к ИГ

CA-NEWS (TJ) - Пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана опроверг информацию о задержании на линии таджикско-афганской границы четверых жителей города Душанбе, которые намеревались примкнуть в Афганистане к террористической организации «Исламское государство».

Как заявили «Авеста» в пресс-службе погранвойск ГКНБ страны, четверо юношей действительно были задержаны правоохранительными органами, но не при попытке перехода таджикско-афганской границы.

По словам источника, силовики задержали молодых людей в городе Кулябе. «Они действительно планировали пересечь границу через реку Пяндж, чтобы примкнуть к «ИГ», но были задержаны не на линии границы, а в городе Кулябе», – сообщили в пограничном ведомстве.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на главу представительства АКН Таджикистана по Кулябской зоне Хатлонской области Мухаббат Абдуллозода сообщили, что четверо молодых жителей города Душанбе были задержаны при переходе таджикско-афганской границе на юге Таджикистана.

Молодые люди, которым по 17-18 лет, признались, что хотели перебраться в Афганистан и пополнить ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Все четверо учились вместе в одной из столичных школ, двое родились в Душанбе, один из них – уроженец района Шамсиддин Шохин, другой – уроженец Джиргиталя. По словам Мухаббат Абдуллозода, главы представительство Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при президенте Таджикистана в Кулябской зоне, юноши ранее несколько раз приезжали на границу, чтобы выбрать место для перехода через реку Пяндж.

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