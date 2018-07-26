Медосмотр призывников в Таджикистане будут проводить заранее

- Таджикистан, общество
- 17:18, 26 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Согласно принятому решению мэра Душанба главы столичных районов, ответственные лица городской администрации должны провести предварительный медицинский осмотр столичных новобранцев до осенней призывной кампании, который стартует 1 октября, сообщили «АП» в пресс-службе городской мэрии.
Кроме того, мэр поручил главам столичных районов, военному комиссару Душанбе до старта призывной кампании установить точное число призывников столицы 1991-2000 годов рождения.
Указами президента Таджикистана ежегодно с 1 октября по 30 ноября и с 1 апреля по 31 мая в стране проводится мобилизация молодых граждан призывного возраста в ряды Вооруженных сил страны.
По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии будут призваны молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.
Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.
Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС. Республиканскую комиссию по организации призыва возглавляет вице-премьер Таджикистана.