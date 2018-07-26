В Казахстане выпустили электронную книгу «Наш Денис», посвященную памяти фигуриста

CA-NEWS (KZ) - Книгу в электронном формате «Наш Денис», посвященную памяти фигуриста, выпустили по заказу министерства культуры и спорта, передает 24.kz.

В ней описана биография, самые яркие интервью Дениса Тена, воспоминания друзей и близких. В сборник вошли и детские снимки из семейного архива, фотографии с соревнований и тренировок, а также соболезнования, поступающие все эти дни в адрес семьи. Среди них и телеграмма главы государства.

Изданная на трех языках книга доступна на сайте министерства культуры и спорта. Баннер со ссылкой на неё можно найти на главной странице.

«Конечно, мы постарались всё собрать, но надо сказать, что о Денисе будут очень много писать. Впереди будут писать поэмы, книги. Но это начало, когда люди идут, звонят в министерство. Мы думаем, что книга найдёт своё место в сердцах читателей и в библиотеках», - рассказала Саулеш Назырова, заместитель директора национальной академической библиотеки РК.