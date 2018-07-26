Представители Госдепа США обсудили с талибами в Дохе перспективы урегулирования в Афганистане

- Азия и мир, политика
- 17:51, 26 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс встретилась на этой неделе в Дохе с представителями радикального движения «Талибан», чтобы обсудить возможность урегулирования конфликта в Афганистане, сообщила в среду, 25 января газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, стороны обсудили возможность начала официальных мирных переговоров между радикальным движением и афганскими властями.
По словам источников WSJ, переговоры правительства и талибов могут начаться не ранее чем через несколько месяцев.
В Госдепартаменте не стали подтверждать факт встречи, ограничившись утверждением, что «все переговоры о политическом будущем Афганистана будут проводить правительство страны и «Талибан».
В ходе поездки представительница госдепартамента также провела переговоры с вице-премьером и одновременно министром обороны Катара Халидом бин Мохамммедом аль-Аттия. Стороны рассмотрели ход продвижения афганского мирного процесса, в том числе недавний опыт перемирия.
В конце февраля на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение «Талибан» легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.