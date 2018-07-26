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  26 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане начнут производить средства от рака

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будут производить препараты для лечения онкологических заболеваний и изделия для гемодиализа, сообщила пресс-служба Мниздрава.

Такое соглашение было достигнуто во время встречи министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова с генеральным директором холдинга «Белфармпром» Валерием Шевруком и с участием авторитетных фармацевтов-специалистов Республики Белорусь.

Сотрудничество Министерства здравоохранения Узбекистана с холдингом «Белфармпром» стало важным шагом на пути эффективного решения подобных актуальных медико-социальных вопросов, охраны здоровья и развития медицины.

Стороны договорились в сотрудничестве с этой компанией в Узбекистане организовать совместное предприятие, специализирующееся на производство современных медицинских препаратов, применяемых в онкологии.

На встрече также было достигнуто соглашение о подписании двусторонних договоров, направленных на повышение на новый этап сотруднических связей между медицинскими высшими образовательными учреждениями и специализированными научно-практическими медицинскими центрами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно определяются около 16 миллионов первичных состояний рака. В частности, в Узбекистане тоже более 100 тысяч больных стоят на учете по онкозаболеваниям.

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