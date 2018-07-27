Поручения Назарбаева должны выполняться безукоризненно, - премьер-министр Казахстана

CA-NEWS (KZ) - «Поручения президента должны выполняться безукоризненно», - заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на встрече с активом Западно-Казахстанской области и представителями бизнеса по вопросам проектного менеджмента, передает МИА «Казинформ».

Как отметил премьер-министр, глава государства во время своей рабочей поездки в ЗКО дал ряд поручений. В связи с этим в правительстве был разработан и утвержден план. Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин провел четыре совещания. Исполнение всех поручений президента на постоянном контроле правительства, отметил Сагинтаев.

Подводя итоги совещания, Сагинтаев дал положительную оценку работе, проводимой в регионе, отметив, что для ежегодного продвижения в развитии страны регионы также должны соответствовать этому. «В соответствии с поручениями президента в области строятся дороги и социальные объекты. Успешно работают перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса. Также не следует забывать вопрос подготовки казахстанских кадров. Очень важно обучать способных людей, привлекать их в нужные отрасли. Нужно продолжать работу по цифровизации, модернизации производственных мощностей», - заключил Сагинтаев.