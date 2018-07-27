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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемый в убийстве таджикской девочки в Подмосковье ранее проходил стажировку в милиции
Предыстория: МИД Таджикистана направил ноту России в связи с убийством 5-летней девочкиПродолжение: В Подмосковье уволили руководство полиции после убийства пятилетней таджикской девочки

CA-NEWS (TJ) - МВД РФ подтвердило сведения, что Александр Семин, арестованный по подозрению в убийстве пятилетней девочки из Таджикистана в подмосковном Серпухове, ранее проходил стажировку в милиции. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, Семин "проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района" с декабря 2008-го по май 2009 года. При этом Петрова подчеркнула, что испытательный срок он не прошел, и поэтому на службу в МВД его не приняли, передает Агентство "Москва".

Напомним, что 22 июля в Серпухове пропала пятилетняя девочка, дочь живущих и работающих в Подмосковье мигрантов. Девочка пропала на площадке во дворе своего дома. Впоследствии у железной дороги нашли спортивную сумку с телом ребенка. По подозрению в убийстве девочки был задержан 27-летний Александр Семин. 24 июля суд арестовал его на два месяца. Кроме того, в МВД пообещали выяснить, почему ранее жалобы местных жительниц на Семина оставались без внимания.

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