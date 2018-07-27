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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии выдвинут законопроект о поставке швейных и текстильных изделий на рынки США без пошлин

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар провел встречу с членами конгресса США Дина Тайтус и Тед Ёохо на полях министерской встречи по вопросам свободы вероисповедания, которая состоялась в Вашингтоне 25-26 июля в госдепартаменте, сообщает Montsame.

Цогтбаатар обсудил с ними вопросы двусторонних отношений и сотрудничества и обменился мнениями и текущей информацией. Со стороны членов конгресса подчеркнули, что Монголия является одним из главных партнеров США и подтвердили готовность оказать содействие развитию страны и представить в ближайшее время на рассмотрение конгресса законопроект «Mongolia Third Neighbor Trade Act» о поставке монгольских швейных и текстильных изделий на рынок США без пошлин.

Министр Д.Цогтбаатар, в свою очередь, потвердил, что США является третьим соседом и близким партнером Монголии. Он выразил уверенность в том, что данный законопроект содействует экономическому развитию страны и увеличит рабочие места, а также стимулирует развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества между Монголией и США.

Напоним, законопроект о поставке монгольских швейных и текстильных изделий без пошлин на рынок США является первым шагом реализации инициативы, продвинутой президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой.

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