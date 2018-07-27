Глава МИД Узбекистана рассказал о свободе религии в стране

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 25 июля текущего года провела в национальном пресс-клубе в Вашингтоне специальный брифинг на тему «Новая эра религиозных свобод в Узбекистане». После мероприятия, глава МИД Узбекистана дал интервью корреспонденту «Голос Америки».

На вопрос «почему для Узбекистана так важно говорить о религиозной свободе в столице США», министр ответил следующее:

«Наши отношения с Америкой не начали развиваться вчера. В повестке дня стоит вопрос религиозной свободы. В чем заключается важность этого вопроса в отношениях между Узбекистаном и США? Во-первых, это связано с правами человека. Во-вторых, это связано с миром. В-третьих, у каждого человека бывают свои интересы.

Государство обязано уважать интересы своего народа и граждан, а также создать все условия. При этом у нас есть свои традиции, солидный опыт. Вот, например, в Узбекистане уже много лет в мире и согласии проживают представители различных конфессий. При этом среди них никогда не было недоразумений и противостояний.

Иногда выходят различные критические материалы в адрес Узбекистана, но мы не приехали в США, чтобы оправдываться. Мы хотим преподнести свой опыт. Мы намерены в сотрудничестве решать любые проблемы».

При этом Абдулазиз Камилов подчеркнул, что нет серьезного основания для какой-либо тревоги. Он отметил, что в Узбекистане существует некоторые вопросы, касательно маленьких групп, но эти проблемы тоже решаются, передает Kun.uz.