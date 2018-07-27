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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин пошутил, что сходит с Эрдоганом в ресторан, но при одном условии

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять российское мясо, передает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях. Однако сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц, подчеркнул турецкий лидер.

В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. «Вы меня в ресторан обещали пригласить», - сказал он.

В ответ Эрдоган вновь пригласил российского президента в ресторан. «Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)», - с юмором ответил Путин.

«Я с большим удовольствием, буду ждать вас», - отреагировал Эрдоган.

Десятый саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) прошел в столице ЮАР Йоханнесбурге. Как сообщает государственное информагентство ЮАР SA News главы государств стран приняли по итогам саммита Йоханнесбургскую декларацию.

Принятый документ поддерживает открытую и инклюзивную многостороннюю торговую систему, установленную Всемирной торговой организацией (ВТО).

Стороны договорились бороться с протекционизмом в политике после тарифных угроз, которые высказывал президент США Дональд Трамп, а также подтвердили свою приверженность принципам равенства и демократии.

Также в декларации говорится о разрешении ситуации в Сирии. Стороны призвали создать «подлинно широкую» коалицию по борьбе с терроризмом с центральной ролью ООН. Лидеры пяти стран обсудили основные вопросы международной повестки, выразили обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве, призвали к полной реализации иранской ядерной сделки.

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