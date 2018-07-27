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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский певец во второй раз обнаружил, что в базе данных его зарегистрировали умершим

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский певец Кажымурат Шешенкул уже не в первый раз сталкивается с такой незадачей, что в базе данных он числится умершим. Говорит, путаница возникла из-за банальной невнимательности: певца могли спутать с его родным братом, который действительно погиб, передает телеканал Алматы.

Певец решил обратиться в поликлинику по месту проживания. Однако в медучреждении в прикреплении ему неожиданно отказали. А повод оказался и вовсе абсурдным.

«В поликлинике мои документы проверили в единой электронной базе. И согласно данным этой базы - я числюсь мертвым. Причем, умер я, как оказалось, еще в июне 2013 года. Я был мягко говоря удивлен», - говорит Кажымурат Шешенкул.

Кстати, воскресать Кажымурату приходится уже во второй раз. По его рассказам как раз-таки в июне 2013 в Алматы был жестоко убит его родной младший брат. Через год после потери близкого, певец оформлял доверенность на авто. И при проверке данных, выяснилось, что вместе с братом согласно документам, был похоронен и он сам.

Тем временем в поликлинике утверждают, что база их обновляется регулярно. Однако допущенную в системе республиканского центра электронного здравоохранения ошибку, все-таки признали.

«Ошибка не на нашем уровне произведена. Выявленные факты мы передали в вышестоящую организацию. Там будут разбираться. И я думаю, что все это исправится, потому что документы на руках. Человек жив здоров. Дети и жена прикреплены. Думаю, этот вопрос решаемый», - говорит заместитель главного врача поликлиники № 15 г. Алматы Жанна Кужаева.

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