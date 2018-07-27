В Узбекистане ужесточили правила получения посылок из-за рубежа
- Узбекистан, общество
- 10:50, 27 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане беспошлинные посылки из-за рубежа, высланные для личного пользования, ограничили суммой $1000 в квартал. Раньше было $1000 в месяц.
Это следует из постановления президента «О мерах по обеспечению контроля и учета товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях».Для юридических лиц беспошлинные посылки ограничиваются суммой в $100.
Помимо этого теперь устанавливается обязательное информирование операторами и провайдерами почтовой связи органов таможенной службы о товарах, поступающих в адрес физических лиц в международных курьерских отправлениях.
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