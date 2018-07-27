В Узбекистане ужесточили правила получения посылок из-за рубежа

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане беспошлинные посылки из-за рубежа, высланные для личного пользования, ограничили суммой $1000 в квартал. Раньше было $1000 в месяц.

Это следует из постановления президента «О мерах по обеспечению контроля и учета товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан в адрес физических лиц в международных почтовых и курьерских отправлениях».

Для юридических лиц беспошлинные посылки ограничиваются суммой в $100.

Помимо этого теперь устанавливается обязательное информирование операторами и провайдерами почтовой связи органов таможенной службы о товарах, поступающих в адрес физических лиц в международных курьерских отправлениях.