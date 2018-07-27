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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Казахстана объяснила гуманизацию уголовной политики

CA-NEWS (KZ) - Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов рассказал об основных положениях закона, направленного на гуманизацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, передает tengrinews.kz.

В ходе брифинга в СЦК Марат Ахметжанов напомнил, что закон, направленный на гуманизацию наказаний, вступает в силу 31 июля. Он объяснил, кому следует ждать смягчения наказания. «В СМИ публиковалась информация, что в рамках закона освободятся 5 000 осужденных за тяжкие преступления. Причисляли к ним осужденных за изнасилования, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и другие насильственные преступления. Эти новости не соответствуют действительности», - заявил он.

По его словам, закон не подразумевает освобождение осужденных за тяжкие преступления. «Мы еще раз хотим внести ясность и донести суть закона - как и к кому он будет применяться. Самое главное, хочу отметить, что 5 000 осужденных за тяжкие преступления, тем более разбойников, насильников, педофилов, никто никогда не собирался и не собирается освобождать», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Он пояснил, что освобожденные заключенные не выйдут из мест заключения в один момент. По данным генпрокуратуры, всего поправки коснулись 262 статей уголовного, 45 статей уголовно-процессуального и 9 статей уголовно-исполнительного кодексов.

Напомним, в начале июля в ходе коллегии ведомства генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что ведомством разработан законопроект, направленный на гуманизацию уголовной политики. Генпрокурор отметил, что данные меры позволят освободить в Казахстане около 5 тысяч заключенных. Позже свое мнение по данному вопросу выразил правозащитник Азамат Шамбилов. Он пояснил, что органы, которые помогают экс-заключенным влиться в общество, могут не выдержать такую нагрузку.

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