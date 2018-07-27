Задержан еще один человек по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - Еще один человек арестован по делу об убийстве Дениса Тена. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает Tengrinews.kz. По словам заместителя генпрокурора, задержанный обвиняется в недонесении о преступлении.

«Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована мера пресечения в виде ареста», - сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось об аресте Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова.