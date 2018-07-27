РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рост экономики Таджикистана в первом полугодии ускорился до 7,2%

CA-NEWS (TJ) - Рост экономики Таджикистана в январе-июне ускорился до 7,2 процента с 6,0 процента за аналогичный период 2017 года, сообщил председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.

В номинальном выражении объем ВВП Таджикистана в январе-июне этого года составил 27,7 миллиарда сомони (свыше $3,02 миллиарда), сообщает Reuters.

По данным Национального банка Таджикистана, инфляция в потребительском секторе за шесть месяцев текущего года замедлилась до 0,9 процента с 5,9 процента в январе-июне 2017 года.

Нурмахмадзода сказал, что стабильные темпы инфляции достигнуты “в результате сбалансированности спроса и предложения на потребительском рынке страны и реализации антиинфляционной монетарной политики”.

“Инфляция соответствует целевому показателю, установленному Национальным банком Таджикистана, и динамика её изменения была сохранена в рамках прогнозных макроэкономических показателей”, - добавил глава Нацбанка.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2018 года до 7,0 процента.

В 2017 году инфляция в Таджикистане ускорилась до 6,7 процента в годовом исчислении с 6,1 процента в 2016 году.

print
  • ЕС готов ввести пошлины на товары из США стоимостью $20 млрд
  • Рахмон продолжил инспекцию строительства Рогунской ГЭС
  • В Казахстане произошло массовое пищевое отравление горняков
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×