Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

CA-NEWS (CA) - Второму президенту Армении Роберту Кочаряну (эту должность он занимал в период с 1998-го по 2008 год) предъявлено обвинение в свержении конституционного строя Армении. Об этом вечером 26 июля сообщила пресс-служба Специальной следственной службы республики.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», - говорится в сообщении.

В соответствии с ч. 1 ст. 300.1 УК (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией) Кочаряну грозит до 15 лет заключения.

В свою очередь, экс-президент Армении считает обвинения надуманными и будет отстаивать свою невиновность.

«Во-первых, меня хотят изолировать от возможного участия в политических процессах. а во-вторых, они хотят заявить, что раскрыли 1 марта. Но что они этим раскроют? Никаких оснований для этих обвинений нет», - заявил Кочарян в интервью телеканалу Yerkir Media.

По словам обвиняемого, все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года оторваны от действительности и никак не помогут найти и наказать виновных. Первый президент Карабаха и второй президент Армении может оказаться в тюрьме. Это абсурд, заявил Кочарян. По его словам, он готов пойти сесть в тюрьму, готов отстаивать свою невиновность и бороться до конца.

Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.