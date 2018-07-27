В Улан-Баторе пройдет 22-й степной марафон

CA-NEWS (MNG) - Впервые в 1996 году граждане Японии Фуживара и Кон Аяа инициировали международный марафон под названием «Степная Монголия», и в этом году он пройдет 19 августа в 22-й раз, сообщает Montsame.



Масштаб данного марафона расширяется с каждым годом, также как количество его зарубежных участников и спортсменов.

Обычно в нем принимают участие более 2500 любителей и профессионалов и проводятся забеги на полумарафонской дистанции. Тогда на этот раз изменились протяженность дистанций, в частности, пройдут забеги на 3,5,10 и 21 километров, а также «Ультра трайл Богд-хаан» на дистанции 50 км.