Китайские военные примут участие в учениях ШОС «Мирная миссия-2018» в России

CA-NEWS (TJ) - Китай направил 743 военнослужащих для участия в международных антитеррористических учениях «Мирная миссия-2018» стран-участниц ШОС, которые пройдут на территории России с 22 по 29 августа этого года, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

«Совместные военные учения «Мирная миссия-2018» стран-участниц ШОС пройдут в городе Чебаркуль Челябинской области. Тема этих учений «Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС», и основное внимание здесь будет уделяться подготовке ведения разведывательных миссий и слежки, совместном огневом поражении, ведению антитеррористических операций в населенных пунктах», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, китайская сторона направит на учения 743 военнослужащих.

«Это очередные учения в рамках ШОС, которые направлены на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности между всеми странами ШОС, на повышение возможностей ответить на новые современные вызовы и угрозы, поддержание регионального мира и стабильности», - добавил Жэнь Гоцян.