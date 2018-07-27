Алматинец проплыл километр по большому алматинскому каналу, пытаясь спасти утонувшую жену

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области продолжаются поиски женщины, которая утонула, стирая ковер в Большом Алматинском канале (БАК), передает корреспондент tengrinews.kz.

В региональном ДЧС рассказали новые подробности ЧП с 32-летней женщиной. «Женщину 1986 года рождения унесло вниз по течению. Рядом с ней находился ее муж, который пытался ее спасти. По его словам, пытаясь спасти супругу, он проплыл один километр вниз по руслу. Он нырнул под воду, оттолкнулся от дна и кинул жену в сторону берега. Мужчина предпринимал попытки вытащить ее из воды несколько раз, но у него не получилось. Женщина не умела плавать, наглоталась воды, и ее унесло. Когда он очнулся, смотрит, ее уже нет», - рассказал один из сотрудников ДЧС Алматинской области.

Сегодня к поискам подключились сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО). Также ее ищут семь водолазов, пять человек пожарной части и три человека оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области.

В поисках тела женщины спасатели уже исследовали 18 километров. По информации ДЧС Алматинской области, женщина является жительницей села Амангельды Енбекшиказахского района. У нее остались двое маленьких детей. Также есть информация, что женщина находилась в положении. Вместе с тем в ДЧС сетуют, что жители близлежащих поселков часто стирают ковры в русле Большого Алматинского канала. Их предупреждают об опасности, но тщетно.

Ранее сообщалось, что 32-летняя женщина утонула в русле Большого Алматинского канала, стирая ковры. Инцидент произошел 23 июля 2018 года на территории Енбекшиказахского района Алматинской области, на участке автодороги Алматы - Есик. Чтобы найти тело в БАКе, произведен частичный сброс воды, и уровень воды в некоторых местах опустился до метра. Глубина БАКа составляет 2 метра. На днях во время стирки ковра в канале Нура-Есиль утонули 43-летняя жительница Астаны и ее две дочери.