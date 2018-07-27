В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир», включая граждан Таджикистана, вынесли приговоры

CA-NEWS (TJ) - Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге в четверг вынес приговор восьмерым членам петербургской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Дело начали слушать 16 июля. Согласно обвинительному заключению, перед судом предстали шестеро граждан РФ Максим Цветков, Азиз Юсуфов, Артур Ахмедов, Ислам Ахмедов, Магомед Ахимов и Эльдар Мамедов, а также граждане Таджикистана Фарход Нурматов и Мирзобарот Мирзошарипов. Семеро из восьми обвиняемых признали вину.

Как огласил судья Московского окружного военного суда Евгений Зубов, Ахимов и Юсуфов получили по 5 лет, Ахмедов Ислам, Мамедов, Цветков — по 5 лет и 6 месяцев, Мирзошарпипов и Нурматов — по 6 лет исправительной колонии общего режима без штрафа. Артур Ахмедов приговорен к 10 годам 6 месяцам колонии строго режима, также без штрафа. В суде были оглашены вводная и резолютивная части приговора.

Обвиняемые были задержаны в Петербурге в 2016–2017 годах. Всем восьмерым были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Расследование дела вела следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. От наказания по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды) подсудимые были освобождены за истечением сроков давности.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые занимались вербовкой новых участников террористической организации, а также проводили учебные занятия. Подсудимые ранее проходили свидетелями по делам ранее осужденных членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир».