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  27 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 10% населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C

CA-NEWS (MNG) - Более 10% 3 млн населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C в хронической форме. Об этом заявила министр здравоохранения Монголии Даваажанцангийн Сарангэрэл на пресс-конференции по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, отмечаемого 28 июля, передает Xinhua.

«Монголия является первой страной с низким и средним уровнем доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая обязалась ликвидировать гепатит, обеспечивая всеобщий доступ и медицинскую страховку для тестирования и лечения гепатита для всего населения», - отметила министр добавив при этом, что с 2017 года Монголия реализует национальную программу «Здоровая печень».

Вирусы гепатитов поражают прежде всего печень, почему болезнь и получила своё название: hepatitis (лат.) - воспаление печени. Гепатит В встречается гораздо чаще протекает более остро, но чаще всего заканчивается без осложнений. Последнее мало утешает те 10% больных, у которых болезнь переходит в хроническое течение, а при хроническом гепатите, в свою очередь, в 1 % случаев развивается цирроз и первичный рак печени.

Гепатит С называют «убийцей с мягкими лапами». Протекая не столь остро, как гепатит В, он переходит в хронический процесс в 30-70% случаев. Цирроз печени развивается у 10-30% больных, велик процент первичного рака печени.

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